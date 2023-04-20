انت الان تتابع خبر بحوزتهم مواد مخدرة.. الاطاحة بـ4 متهمين في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لقيادة قوات الحدود في منع ادخال الممنوعات، تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على ثلاث متهمين بحوزتهم مواد مخدرة نوع (مارجوانا، حشيشة)".وأشارت الى، ان "آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، تمكنت من القاء القبض على متهم هارب مطلوب للقضاء وفق المادة (32/ مخدرات)".

وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين واحالتهم الى القضاء".

