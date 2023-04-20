2.5 مليون يختمون القرآن بالمسجد الحرام وإقبال تأريخي لعدد المصلين في المسجد الأقصى

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى 2.5 مليون مصلٍ ليلة 29 رمضان مساء أمس الأربعاء صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الحرام، في حين قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن أكثر من 4 ملايين مصل ائتمّوا في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ومنذ صباح أمس، تدفقت على مدينة مكة المكرمة وفود الرحمن، وامتلأت جنبات وأدوار المسجد الحرام وساحاته وأروقته بالمصلين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأمّ المصلين إمامُ وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ودعا للمسلمين بالمغفرة والعتق من النار ولبلاد المسلمين بالأمن والاستقرار.

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها عبر منظومة عمل متكاملة لخدمة المصلين، حيث وفرت 5 آلاف عربة عادية ونحو 3 آلاف عربة كهربائية، وجرى ربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها بخطط تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري.

كما سخرت الرئاسة وسائل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير، حيث عمل 11 روبوتا ذكيا لتعقيم المسجد الحرام حتى 8 ساعات دون تدخل بشري، بالإضافة إلى 600 جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة وعالية الجودة تعمل بخاصية عدم التلامس.



إقبال تاريخي

وفي القدس المحتلة، قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، إن أكثر من 4 ملايين مصل ائتمّوا في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مضيفا أن أعداد المصلين الذين ائتمّوا في المسجد الأقصى على مدار أيام الشهر بما في ذلك 4 صلوات جمعة وليلة القدر تفوق 4 ملايين شخص.

وتابع "هذا الرقم غير مسبوق مقارنة مع السنوات الماضية وبحمد الله فقد تمكنت الأوقاف من إدارة الأمور بشكل جيد جدا من حيث الصلوات والبرامج الدينية والنظافة والخدمات والصحة والإفطارات".

ومنعت سلطات الاحتلال خلال رمضان الفلسطينيين الذكور من سكان الضفة الغربية ما بين 12و55 عاما من الوصول إلى المسجد الأقصى بدون أن تفرض أي قيود على وصول النساء للمسجد.

ولم تسمح السلطات الإسرائيلية سوى لعدة مئات من سكان قطاع غزة بالوصول إلى المسجد لأداء الصلوات.

وانعكست هذه القرارات على المصلين بالمسجد الأقصى إذ لوحظ أن النسبة الأكبر من القادمين من الضفة الغربية هم من النساء.

ومع ذلك فقد تمكن آلاف الشبان من الالتفاف على الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى المسجد خاصة في أيام العشر الأواخر من شهر رمضان حيث الاعتكافات بالمسجد.

اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى مرتين على الأقل خلال الثلث الثاني من رمضان بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، واعتدت على المصلين بالضرب واعتقلت أكثر من 450 منهم خلال أقل من ساعتين.

واقتحم ما يزيد على 3 آلاف مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح اليهودي.

وتتبع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوزارة الأوقاف الأردنية وهي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

(الاناضول)