عيد الفطر الجمعة في 12 دولة عربية والسبت في سلطنة عُمان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السعودية و11 دولة عربية، مساء الخميس، أن الجمعة أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال، بينما أعلنت سلطنة عمان السبت لتعذر رؤية الهلال، وفق مصادر رسمية.

وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ الخميس 23 مارس/ آذار الماضي، 29 يوما للدول التي أعلنت بدء عيد الفطر الجمعة، و30 يوما لمن أقرته السبت.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن المحكمة العليا أعلنت أن "غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هجري، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال"، وبذلك يكون شهر رمضان انتهى في يومه الـ 29.

وفي سياق متصل، أعلنت اليمن وقطر والإمارات والعراق ، الجمعة أول أيام العيد، بعد ثبوت هلال شهر شوال أيضا، وفق بيانات رسمية منفصلة للجنتي تحري الهلال القطرية والإماراتية، والديوان السني العراقي، والأوقاف اليمنية.

كما أعلنت البحرين والكويت وسوريا والسودان، الموقف ذاته، بحسب بيانات منفصلة لهيئة الرؤية الشرعية البحرينية والكويتية، وأوقاف النظام السوري، ومجمع الفقه السوداني.

وأقرت فلسطين ولبنان ومصر، أول أيام عيد الفطر الجمعة، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال أيضا، وفق إعلانات منفصلة للمفتين في تلك البلدان، الفلسطيني الشيخ محمد حسين، واللبناني الشيخ عبد اللطيف دريان، والمصري الشيخ شوقي علام.

في المقابل، أفادت الأوقاف العمانية في بيان، بأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يوما.

وبدأ شهر رمضان المبارك الخميس 23 مارس في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.

(الاناضول)