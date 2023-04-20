الرئيس الأمريكي يخصص مليار دولار إضافى للمناخ

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص مبلغ مليار دولار إضافي للمناخ، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقده، الخميس، مع قادة أكبر الدول الصناعية في العالم، لتنسيق جهود مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

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وقال الرئيس الأمريكي إن "أولئك الذين

ساهموا بأقلّ قدر في المشكلة، بما في ذلك الدول النامية، سيشعرون بقدر أكبر بتأثير تغير المناخ. وباعتبارنا اقتصادات كبيرة وملوثين كباراً، علينا تكثيف جهدنا ودعم هذه الاقتصادات".

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