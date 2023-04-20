بوتين يدعو لدمج المناطق الجديدة في نظام السلطة الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة اندماج المناطق الروسية الجديدة في نظام سلطة البلاد وتقديم المساعدة المطلوبة لممثلي السلطة المحلية هناك.

اقرأ أيضا..بوتين: مواجهة كورونا وحدت الملايين في أنحاء روسيا

وقال بوتين في اجتماع لمجلس تطوير الإدارة المحلية في روسيا إن :" سكان أراضي روسيا التاريخية قاتلوا لسنوات من أجل الدفاع عن حقهم ليكونوا مع روسيا ويشكلوا جزءا من عالمنا المشترك، وعاشوا لسنوات طويلة في ظروف الإدارة المحلية والإقليمية التي تختلف بشكل كبير عن تلك الموجودة في روسيا"، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس.

وأضاف : "لذلك يجب التعامل بعناية مع زملائنا في المناطق الجديدة وتقديم كل المساعدات المطلوبة من أجل اندماجهم واندماج المناطق الجديدة في نظام السلطة الروسية الموحدة".

وكان بوتين قد زار - في وقت سابق - مقر قيادة مجموعة "دنيبر" للقوات في محور خيرسون ومقر قوات الحرس الوطني "فوستوك" في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم إدراج مجموعة

(فاجنر) العسكرية الروسية الخاصة، ضمن قائمة العقوبات الخاصة بها.

وقالت الحكومة السويسرية - في بيان على موقعها الإلكتروني إن "وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية، وهي الجهة المنوطة بفرض العقوبات، أضافت اليوم مجموعة فاجنر، ومقرها روسيا، إلى قائمة العقوبات بسبب أفعال تقوض أو تعرض للخطر وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، حسبما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار البيان إلى أن المجموعة الروسية "تم استخدامها في ظل قيادة رئيسها رجل الاعمال الروسي يفجيني بريجوجين كأداة في الحروب الهجينة الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج يوم الخميس الماضي - مجموعة "فاجنر" ضمن قائمة المنظمات الخاضعة لعقوبات التكتل، بسبب مشاركتها الفاعلة في الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.