انتهى الجدل.. العيد الجمعة في مصر وأغلب الدول العربية.. والسبت في ١٠ دول فقط

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت مصر وأغلب الدول العربية، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وجاءت الدول التي أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك كالتالي: "مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، اليمن، العراق، السودان، ليبيا، لبنان، سوريا، تركيا".

فيما أعلنت ١٠ دول، أن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وجاءت الدول التي أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر المبارك كالتالي: "سلطنة عمان، إندونيسا، ماليزيا، سلطنة برونواي، إيران، سنغافورة، أستراليا، تايلاند، سنغافورة، اليابان".