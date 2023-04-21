وفاة 5 جنود في كمين بإقليم كشمير

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الجيش الهندي وفاة خمسة جنود اليوم الخميس في كمين نصبه مسلحون لمركبة عسكرية في إقيم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

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أفاد عن بيان عسكري قوله إن مجموعة من المسلحين هاجمت مركبة عسكرية بإطلاق النار في قطاع "راجوري" الجنوبي بالقرب من خط السيطرة الذي يقسم إقليم "كشمير" بين

كل من الهند وباكستان؛ مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأضاف البيان أن المسلحون استغلوا الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية في المنطقة لتنفيذ هجومهم، مرجحا أن النيران اشتعلت في المركبة بسبب احتمالية استخدام قنابل يدوية.