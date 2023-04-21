شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحركات دولية مكثفة عشية العيد لوقف القتال بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى إلى وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل عودة الأوضاع لطبيعتها، وذلك في سادس يوم من الصراع المحتدم في الدولة الأفريقية وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

يوم الخميس، تلقى، القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

أيضا تلقى البرهان اتصالات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب وزير الخارجية القطري ومدير المخابرات المصرية. حيث أكد الجميع على ضرورة وقف العنف واللجوء للحوار.

تطرقت المحادثات للأحداث المؤسفة التي يشهدها السودان حاليا، وتم التأكيد على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ومع انتهاء هدنة الـ 24 ساعة مساء الخميس، حثت وزارة الخارجية الأميركية، طرفي الصراع في السودان على تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية عطلة عيد الفطر.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، طرفي القتال في السودان إلى الالتزام بهدنة "لمدة 3 أيام على الأقلّ"، بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به السودانيون الجمعة.

قال غوتيريش للصحفيين في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى، "أولوية عاجلة، أدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل، لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، من أجل السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال بالفرار والحصول على المساعدة الطبية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى".

في وقت سابق الخميس، بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، يوم الخميس، سبل تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في السودان.