ترامب يتغزل في كيم.. شخص ذكي وعديم الرحمة

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأنه شخص "ذكي لكنه عديم الرحمة".

وقال ترامب في حديث لقناة Full Send Podcast على "يوتيوب"، عن كيم جونغ أون، إنه "ذكي جدا وماكر جدا وعديم الرحمة جدا".

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واعتبر ترامب أن كيم "ولد بذكاء موروث"، وتمكن من السيطرة على العسكريين و"كل الأمور" في كوريا

الشمالية.

ووصف ترامب الزعيم الكوري الشمالي كذلك بأنه "شخص مثير للاهتمام".

يذكر أن ترامب التقى، كيم، في أول لقاء قمة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي في يونيو 2018 في سنغافورة.

وفي فبراير 2019 عقد الزعيمان قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.