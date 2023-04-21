شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"العربى لحقوق الإنسان": جهود مجلس أمناء الحوار الوطنى الفترة الماضية عكست مدى جديته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إن الجهود التى يبذلها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة الماضية والتواصل والتشاور مع جميع الفئات والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية، تؤكد مدى جدية الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من منطلق الحرص على مشاركة جميع طوائف وفئات المجتمع في مناقشة قضايا الوطن ومواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة.

وعبر عبدالجواد أحمد فى تصريحات له، عن تقديره للجهود التى تبذلها لجنة حقوق الإنسان بالحوار وما تتناوله من ملفات متعددة، ومنها ملف أوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح ومراكز الاحتجاز وخضوعها للإشراف القضائى، واللوائح المنظمة، وتعديل مواد الحبس الاحتياطى وتعويض عنها، وكذلك قضايا التعبير والرأى وحرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية.

وذكر عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن الحراك الذي تشهده مصر على خلفية الحوار الوطني يرد على جميع المغرضين والمشككين في نجاح الدولة المصرية وتقدمها في جميع القطاعات، ويؤكد أن حل أى مشكلات وأزمات يكون بالعمل والإرادة.