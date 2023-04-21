انت الان تتابع خبر النفط يتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 7 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 81.03 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 5 سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 77.31 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".



وتراجع الخامان بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوياتهما منذ نهاية مارس أمس الخميس وسط مخاوف من ركود محتمل، ويتجهان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو ستة بالمئة.