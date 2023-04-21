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تأهب جوي في ثلاث مناطق أوكرانية

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا للخرائط الرقمية على الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في مناطق كيروفوهرادز، وبولتافا، وخاركيف في أوكرانيا.

وتم إعلان حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا في ليلة الجمعة، وتم إلغاؤها بعد فترة قصيرة، ولكن في الساعة 12:37 صباحًا بتوقيت موسكو، تم الإعلان عن الإنذار مرة أخرى في كييف ومنطقة كييف.


وشنت موسكو ضربات وصفتها بـ"الدقيقة" ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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