انت الان تتابع خبر هدنة جديدة في السودان.. الدعم السريع تطلق تحذيراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة، تابعته الخليج 365، أنه "بناءً على تفاهمات دولية واقليمية ومحلية وافقنا على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم"، منوهة إلى أن "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين واتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم".وأضاف البيان، "بهذه المناسبة الطيبة نبعث بأحر التهاني والتبريكات الى جماهير شعبنا العظيم على امتداد الوطن، كما نهني الأمتين العربية والاسلامية سائلين الله تعالي أن يعود علينا وبلادنا أكثر أمنًا واستقرار ونماء".

وتابع: "نعزي في هذا اليوم عموم السودانيين في الأرواح البريئة التي فقدت بسبب هذه الأوضاع التي لم نختارها، لأننا أجبرنا على اختيارها دفاعًا عن والنفس والتصدي لانقلاب قيادة القوات المسلحة الذين يحركهم الكيزان المتطرفين الارهابيين لإعاقة العملية السياسية وقطع الطريق امام العودة الى المسار الديمقراطي".

وأردف البيان، "تود قيادة الدعم السريع ان تبعث برسالة خاصة الى شرفاء القوات المسلحة ضباط وضباط صف وجنود، لقد حان وقت الانحياز لخيار الشعب الذي يتطلع الى التحول الديمقراطي، ولقد تابعنا مغادرة المئات منكم ساحة القتال والعودة آمنين الى منازلهم نشيد بهذه الخطوة ونرحب بالآخرين الذين لازالوا يحملون السلاح".

وأتم: "نؤكد التزامنا خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار، ونحذر من تجاوزات الطرف الاخر المستمرة في عدم الالتزام بما يعلن عنه من هدنة".

