شكرا لقرائتكم خبر عن مدونة سلوك الحوار الوطنى: يحق لرئيس الجلسة سحب الكلمة من المتكلم فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس أمناء الحوار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني بتاريخ 26 أبريل الماضي، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل المجلس، وعلى اللائحة المنظمة، أنه لا يجوز لغير رئيس الجلسـة مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظة إليه ولا يجوز كقاعدة عامة التعليق على التعليق.

وأشارت المدونة إلى أنه لرئيس الجلسة سحب الكلمة من المتكلم إذا تبين له مخالفة أحكام هذه المدونة أو عند الخروج على القيم الأخلاقية أو الاجتماعية الواجبة، كما يجوز له أن ينبه المتكلم إلى عدم تكرار ذلك أو أن يطلب منه، إذا تطلب الأمر مغادرة الاجتماع.

كما نوهت الى أنه لرئيس الجلسة أن ينبه المتكلم إلى أنه قد وضح رأيه وضوحاً كافيا وأنه لا وجه لاسترساله الكلام، وأنه لرئيس الجلسـة أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على النظام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج على نظام الجلسة.