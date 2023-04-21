انت الان تتابع خبر البصرة.. هدم منزل مغتصب الطفلة "في" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هذا هو منزل المجرم الذي اغتصب وقتل الطفلة "فيّ" قبل ايام في مدينة البصرة القديمة، لجنة التجاوزات في ديوان المحافظة بالتنسيق مع القوات الامنية باشرت بعملية هدم وإزالة المنزل من الاساس تنفيذا لقرار الحكومة المحلية القاضي بتهديم منازل المتورطين بجرائم بشعة من ساكني المناطق العشوائية.



ذوو الطفلة المغدورة طالبوا اثناء حضورهم عملية تهديم منزل المجرم بانزال اقصى العقوبات بحقه، وكذلك حمايتهم من التهديدات العشائرية.