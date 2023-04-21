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رئيس الجمهورية يهنئ بعيد الفطر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "مع إطلالة عيد الفطر المبارك، أحر التهاني لجميع العراقيين وجميع المسلمين".

وأضاف، "كل عام وبلدنا وشعبنا بجميع أطيافه ينعم بالسلام والازدهار. أعاده الله باليمن والخير والبركات وبترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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