انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يهنئ بعيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "مع إطلالة عيد الفطر المبارك، أحر التهاني لجميع العراقيين وجميع المسلمين".

وأضاف، "كل عام وبلدنا وشعبنا بجميع أطيافه ينعم بالسلام والازدهار. أعاده الله باليمن والخير والبركات وبترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن".

