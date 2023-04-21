انت الان تتابع خبر بطل مسلسل "العشق الممنوع".. وفاة فنان تركي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت وكالة أعمال جبار بيانا تنعى فيه الراحل، جاء فيه: "نشعر بحزن عميق لفقدان ممثلنا المحترم رنا جبار. رحمه الله ، نتقدم بتعازينا لأقاربه وجميع أحبابه" بحسب ما ذكره موقع "فوشيا".

وجاء خبر وفاة النجم تزامنًا مع انطلاق تصوير فيلم Bihter أي "العشق الممنوع" بنسخته الجديدة، الذي يشارك في بطولته كل من: فرح زينب عبد الله، وبوران كوزوم، وعثمان سونانت، وهانده اتايزي، وإيبرو أوزكان، وهيلين كانديمير، ونزاكات اردين.



وبصرف النظر عن مسيرته المسرحية، فقد لعب دور البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الروائية الطويلة من بينها: مسلسل "العشق الممنوع"، الذي جسد فيه دورعامل في حديقة القصر، كما شارك في مسلسلات عدة من بينها: "لعبة كبيرة"،"المطاردة"، "القبضاي"، "الحجاب الأسود"، و"قبضة النمر"، و"قصة عشق".

وكان آخر أعماله مسلسل "امرأة"، الذي امتد عام 2017 لعام 2020، الذي جسد فيه دور "سيف الله".

