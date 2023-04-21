انهيار الهدنة.. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أول أيام عيد الفطر

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات عنيفة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك مع انهيار الهدنة التي أعلنت عنها "الدعم السريع" في أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أفادت به قناة "العربية".

وأمس الخميس، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في تصريحات صحفية، أنه لن يقبل بهدنة مع قائد قوات الدعم السريع، طالما أن قواته تتواجد في الأحياء السكنية وتعطل المرافق العامة في الخرطوم.

وأضاف البرهان أن الجيش السوداني لا يمكن أن يقبل بهدنة لن تؤدي الغاية المرجوة منها، لافتا إلى أن مجندي الدعم السريع استولوا على 5 مستشفيات في العاصمة لعلاج الجرحى من قواتهم واستولوا على عدد من المرافق العامة جعلوها مقرات لقواتهم.

ودخلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها السابع، واشتدت المعارك الحربية حول القيادة العامة ومناطق قريبة من مطار الخرطوم علاوة على اشتباكات في أطراف أم درمان.