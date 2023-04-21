وزير خارجية الصين: لن نقدم تنازلات بشأن تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانج أن بكين لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان ويحذر من "عواقب وخيمة" بسبب الانتقادات الغربية.

وفى سياق أخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين الجمعة، إنه لا توجد دولة لديها الحق في التدخل في العلاقة بين الصين وروسيا.

الصين تسعى لتعزيز وارداتها من الذرة الأوكرانية

وأدلى المتحدث بتلك التصريحات في مؤتمر صحافي في بكين، رداً على سؤال بشأن تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين والتي قالت فيها، إن شركة الصين "غير المحدودة" مع روسيا، تشير إلى أن بكين "ليست جادة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".