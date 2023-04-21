بيان من وزارة الخارجية حول عودة المواطنين المصريين بالسودان

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت وزارة الخارجية إنه في إطار متابعتها لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، قام مكتب جمهورية مصر العربية في وادى حلفا بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق.

وعبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، نشرت وزارة الخارجية أرقام الهواتف التي يمكن التواصل من خلالها مع أعضاء بعثة جمهورية مصر العربية في وادى حلفا، وهي:

- 0116604033 (00249)

- 0118162679 ( 00249)

وأكدت الوزارة أنها تواصل من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا بذل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطى السريع والفعال معها تبعاً للمستجدات.