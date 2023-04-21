شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرهان: واثقون من تجاوز المحنة والانتقال للحكم المدني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في خطاب للأمة السودانية: "واثقون من تجاوز المحنة والانتقال للحكم المدني والحفاظ على وحدة البلاد".

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أمس الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع أكدت موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.