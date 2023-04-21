شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الدعم السريع توافق على هدنة بسبب عيد الفطر بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات الدعم السريع، منذ قليل، الموافقة على هدنة إنسانية في السودان لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية.

وقالت الدعم السريع في بيان: "بناءًا على تفاهمات دولية واقليمية ومحلية وافقنا على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم".

وأضاف البيان: "وننوه إلى ان الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لاجلاء المواطنين واتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم ".

وأوضح البيان: "وبهذه المناسبة الطيبة نبعث بأحر التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا العظيم على إمتداد الوطن، كما نهني الأمتين العربية والاسلامية سائلين الله تعالي أن يعود علينا وبلادنا أكثر أمنًا وإستقرار ونماء".

وتابع: "نعزي في هذا اليوم عموم السودانيين في الأرواح البريئة التي فقدت بسبب هذه الأوضاع التي لم نختارها، لأننا أجبرنا على اختيارها دفاعًا عن والنفس والتصدي لانقلاب قيادة القوات المسلحة الذين يحركهم الكيزان المتطرفين لإعاقة العملية السياسية وقطع الطريق امام العودة إلى المسار الديمقراطي ".

وواصل البيان: "وتود قيادة الدعم السريع ان تبعث برسالة خاصة إلى شرفاء القوات المسلحة ضباط وضباط صف وجنود، لقد حان وقت الانحياز لخيار الشعب الذي يتطلع إلى التحول الديمقراطي، ولقد تابعنا مغادرة المئات منكم ساحة القتال والعودة آمنين إلى منازلهم نشيد بهذه الخطوة ونرحب بالآخرين الذين لازالوا يحملون السلاح ".

واستطرد البيان: "ان قوات الدعم السريع من رحم هذا الشعب تقف إلى جانبه تدعم خياراته وتسعى لتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون".

واختتم البيان: "نؤكد التزامنا خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لاطلاق النار،ونحذر من تجاوزات الطرف الاخر المستمرة في عدم الالتزام بما يعلن عنه من هدنة."