شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية ترسل طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت كوريا الجنوبية، في بيان رسمي، عن إرسال طائرة عسكرية إلى السودان لإجلاء مواطنيها.

وكشفت مصادر سودانية محلية، أن الجيش السوداني فرض سيطرته على مروي بشكل كامل خلال الساعات الأخيرة، وانتشرت صور على مواقع التواصل، تظهر انسحاب قوات الدعم السريع من منطقة شمبات في الخرطوم.

وتجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في أول أيام عيد الفطر، رغم إعلان الدعم السريع عن الالتزام بهدنة مدتها 72 ساعة، وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم، في هذه الأثناء، قصفا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما أن الاشتباكات قد تجددت في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، ومناطق مختلفة بالعاصمة السودانية، إضافة لمنطقتي الكافوري وصالحة في أم درمان.

وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت، الموافقة على هدنة إنسانية في السودان لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية.

وقالت الدعم السريع في بيان: "بناءًا على تفاهمات دولية واقليمية ومحلية وافقنا على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم"، وأضاف البيان: "وننوه إلى ان الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لاجلاء المواطنين واتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم ".

وأوضح البيان: "وبهذه المناسبة الطيبة نبعث بأحر التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا العظيم على إمتداد الوطن، كما نهني الأمتين العربية والاسلامية سائلين الله تعالي أن يعود علينا وبلادنا أكثر أمنًا وإستقرار ونماء".

وتابع: "نعزي في هذا اليوم عموم السودانيين في الأرواح البريئة التي فقدت بسبب هذه الأوضاع التي لم نختارها، لأننا أجبرنا على اختيارها دفاعًا عن والنفس والتصدي لانقلاب قيادة القوات المسلحة الذين يحركهم الكيزان المتطرفين لإعاقة العملية السياسية وقطع الطريق امام العودة إلى المسار الديمقراطي ".