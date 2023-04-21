شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات المناخ.. تقرير يكشف تكبد العالم خسائر يومية بسبب التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمام عالمى كبير بقضايا المناخ، بعد تأثر العالم كله بنتائج تغير المناخ، ومع التداعيات العديدة التي تسبب فيها تغير المناخ.

وذكر تقرير ماعت، أن 23 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمى بحلول 2050، كما أن هناك 72 مليار دولار خسائر اقتصادية فى النصف الأول من عام 2022، وأن تكلفة تكيف الدول النامية 300 مليار دولار مع تغيرات المناخ 2030، موضحا أن 2 إلى 9 % من ناتج الدول الإفريقية تنفق لمواجهة آثار تغير المناخ، كما أن حجم الخسائر الإقتصادية الأمريكية خلال العام الماضى وصل إلى 145 مليار دولار.

وأدت الكوارث المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه إلى تكبد العالم خسائر يومية تتجاوز 200 مليون دولار خلال الخمسين عاما الماضية، وزاد ارتفاع درجات الحرارة أصبح العالم أكثر عرضة للمزيد من تداعيات التغير المناخي من كوارث طبيعية وغيرها وهو أمر قد يكبد الاقتصاد العالمي مايصل إلى 178 تريليون دولار حتى عام 2070