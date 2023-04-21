استقالة نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب

ياسر رشاد - القاهرة - استقال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دومينيك راب يوم الجمعة بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية بشأن تصرفاته.

وهناك ثماني شكاوى ضد راب بشأن سلوكه عندما كان وزيراً للخارجية، ووزيراً لبريكست، وحتى خلال عمله في فترة سابقة في وزارة العدل.

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وكل هذا يدور حول مزاعم التنمر من العديد

من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا تحت قيادة دومينيك راب.

وقال راب في خطاب استقالته: آسف حقًا لأي ضغوط أو إهانة غير مقصودة شعر بها أي شخص.

وأضاف: "هذا ما يتوقعه الجمهور من الوزراء الذين يعملون نيابة عنه".