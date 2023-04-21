انت الان تتابع خبر رغم تسجيل خسائر أسبوعية.. أسعار النفط تعاود الارتفاع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "بلومبرغ" انه "ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.22% إلى 81.28 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.26% إلى 77.57 دولار للبرميل".
وأضافت: "تشهد أسعار النفط أول انخفاض أسبوعي خلال أربعة أسابيع، بنسبة 5.84% لمزيج "برنت" وبنسبة 5.97% للخام الأمريكي".
وعزا خبراء انخفاض أسعار النفط في نهاية هذا الأسبوع إلى ضعف البيانات الاقتصادية، والتي يمكن أن يفسرها المستثمرون على أنها تشير إلى مخاطر الركود وانخفاض الطلب على النفط.
وأضافت: "تشهد أسعار النفط أول انخفاض أسبوعي خلال أربعة أسابيع، بنسبة 5.84% لمزيج "برنت" وبنسبة 5.97% للخام الأمريكي".
وعزا خبراء انخفاض أسعار النفط في نهاية هذا الأسبوع إلى ضعف البيانات الاقتصادية، والتي يمكن أن يفسرها المستثمرون على أنها تشير إلى مخاطر الركود وانخفاض الطلب على النفط.