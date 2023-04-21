انت الان تتابع خبر ليوث الرافدين في المجموعة الخامسة بنهائيات كاس العالم دون 20 عاماً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453864-638176850183493876.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-21 | 16:42
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اوقعت قرعة نهائيات كاس العالم للشباب دون 20 عاماً، التي جرت في سويسرا اليوم الجمعة، منتخبنا في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات الاورغواي وانكلترا وتونس.
وقال التحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قرعة نهائيات كأس العالم للشباب دون عشرين عاما أوقعت منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات الاورغواي وانكلترا وتونس".
وتنطلق منافسات نهائيات كاس العالم في 20 من شهر ايار المقبل في الارجنتين.
وبلغ منتخبنا دون 20 عاماً نهائيات مونديال الشباب بصفته وصيفاً لبطل كاس اسيا التي اقيمت الشهر الماضي في اوزبكستان.
وتنطلق منافسات نهائيات كاس العالم في 20 من شهر ايار المقبل في الارجنتين.
وبلغ منتخبنا دون 20 عاماً نهائيات مونديال الشباب بصفته وصيفاً لبطل كاس اسيا التي اقيمت الشهر الماضي في اوزبكستان.
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