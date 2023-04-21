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ليوث الرافدين في المجموعة الخامسة بنهائيات كاس العالم دون 20 عاماً

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453864-638176850183493876.jpeg

2023-04-21 | 16:42

ليوث الرافدين في المجموعة الخامسة بنهائيات كاس العالم دون 20 عاماً

3,519 مشاهدة

اوقعت قرعة نهائيات كاس العالم للشباب دون 20 عاماً، التي جرت في سويسرا اليوم الجمعة، منتخبنا في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات الاورغواي وانكلترا وتونس.
وقال التحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قرعة نهائيات كأس العالم للشباب دون عشرين عاما أوقعت منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات الاورغواي وانكلترا وتونس".

وتنطلق منافسات نهائيات كاس العالم في 20 من شهر ايار المقبل في الارجنتين.

وبلغ منتخبنا دون 20 عاماً نهائيات مونديال الشباب بصفته وصيفاً لبطل كاس اسيا التي اقيمت الشهر الماضي في اوزبكستان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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