انت الان تتابع خبر مصرع مواطن أمريكي في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي واحد في السودان".

ونقلت شبكة "إن بي سي إن" علن المسؤول الأميركي قوله: "نحن على اتصال بالعائلة ونقدم أعمق تعازينا لهم على فقدهم. واحترامًا للعائلة خلال هذا الوقت الصعب ، ليس لدينا ما نضيفه".



ولم يتم الكشف على الفور عن اسم الضحية.

ووفقا للمصدر، هناك ما يقدر بنحو 16 ألف أميريكي على الأراضي السودانية.

