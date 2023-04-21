السودان.. الهجوم على المرافق الصحية يغلق 20 منشأة طبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وقوع 11 هجمةً على المرافق الطبية خلال المعارك الدائرة في السودان، وقد تم التحقق منها.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدكتورة مارجريت هاريس: إن 20 منشأةً طبيةً توقفت عن العمل ، وإن جميع الأشخاص الذين كانوا يحتاجون للرعاية الصحية قبل القتال بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الرعاية خلال المعارك الدائرة أصبحوا معرضين للخطر.