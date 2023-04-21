اشتباكات السوداني: تأثر الوضع الصحي بعدد من الولايات نتيجة الاشتباكات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم إبراهيم، اليوم الجمعة، أنه منذ اندلاع الاشتباكات في السودان شهد الوضع الصحي تأثرًا كبيرًا خاصة في عدد من الولايات منها الخرطوم ووشمال كردفان والولاية الشمالية وأربعة من ولايات دارفور.

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وقال وزير الصحة السوداني - في مداخلة هاتفية لقناة "العربية الحدث" - إن المستشفيات والمؤسسات الصحية سجلت أكثر من 3500 إصابة منها حوالي من 1900 إلى 2000 مصاب في الخرطوم وحدها، كما شهدت أيضًا تسجيل أعلى نسبة وفيات والتي بلغت أكثر من 130 وفاة من إجمالي 400 حالة.



وأضاف أن المستشفيات المركزية في الخرطوم تأثرت بصورة كبيرة حيث تقع الاشتباكات داخل المدن والطرق الرئيسية خاصة المستشفيات القريبة من القيادة ومواقع الخدمات العسكرية، إضافة إلى بعض المستشفيات في مواقع التشابك شرق النيل وجنوب الخرطوم وأم درمان وأصبحت خارج الخدمة.



وأوضح أن مجموع المستشفيات في الخرطوم يبلغ نحو 130

مستشفى عامًا وخاصًا، وحسب التقرير اليومي فإن ثلث تلك المستشفيات خارج الخدمة ولا تعمل المستشفيات الأخرى بالصورة الكافية فهي بالكاد تؤدي عمليات الطوارئ ويعمل بها بها كوادر طبية بصفة مستمرة لصعوبة وصول الكوادر والأطقم الطبية نظرا لعدم تأمين الطرق، فيما يعمل جزء من المستشفيات بشكل كبير اعتمادًا على المتطوعين.وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرارت بإجلاء المرضى من المستشفيات الواقعة بمناطق الاشتباكات إلى مناطق أخرى بالمحليات نظرا لعدم ضمان تأمين المرضى والكوادر الطبية، إضافة إلى أن بعض المستشفيات أصيب في البنى التحتية مثل الكابلات الكهربائية أو خزانات المياه وبذلك تكون غير قابلة للعمل.