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شاب يضرم النار فى نفسه أمام السفارة الأمريكية فى الدنمارك

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت الشرطة الدنماركية إن شابا أضرم النار فى نفسه، أمام السفارة الأمريكية فى كوبنهاجن، اليوم الجمعة.

 

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وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، قالت الشرطة إن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما، مبينة أنه تم إخماد النيران ونقل الشاب الى المستشفى لتلقى العلاج وهو بحالة

واعية وليس فى حالة تهدد حياته.

ورفضت الشرطة التعليق على الفور على دوافع الرجل.

وقالت وسائل إعلامية دنماركية إن السفارة الأمريكية هى التى أبلغت الشرطة بالحادثة فى الساعة 10.38 صباحا بالتوقيت المحلى، وعلى الأثر حضر عناصر من الشرطة ورجال الإطفاء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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