أوكرانيا: تسقط 8 طائرات روسية بدون طيار

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن سلاح الجو الأوكراني ، اليوم الجمعة ،أن وحدات دفاعه الجوي أسقطت 8 من أصل 10 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان صادر عن مقر قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قوله إن “الجيش الروسي شن هجومًا بطائرات مسيرة الليلة الماضية ، ودمرت وحدات من القوات المضادة للطائرات التابعة للقيادة الجوية 8 من أصل 10 طائرات مسيرة. شاهد 136 طائرة .

وفي هذا الصدد ، قصفت روسيا منشآت

القوات الأوكرانية بقاذفات صواريخ متعددة 49 مرة.

من ناحية أخرى ، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالتأكيد على أن موسكو ليس لديها خطط لغزو أراضي أوكرانيا ، لكنها تعتزم نزع سلاحها. بفرض عقوبات صارمة ، قاموا بزيادة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.