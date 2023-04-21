بطريقة وحشية.. داعش تقتل زوجين بريطانيين

كشفت تحريات الشرطة البريطانية مقتل زوجين من علماء النباتات والبيئة، حيث تم العثور على بقايا جثتيهما بعد أن التهمتهما التماسيح في نهر بجنوب إفريقيا.

ووفقا لصحيفة "ميترو" البريطانية، تبين أن الزوجين البريطانيين كانا ضحية لجريمة مدبرة ارتكبها 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سرق مرتكبو الجريمة بطاقات ائتمان الزوجين وأنفقوا 37 ألف جنيه استرليني فقط.

والضحيتان هما عالما النبات المشهوران عالميا رود سوندرز (74 سنة)، وزوجته راشيل (63 سنة)، تعرضا لكمين في غابة نائية في جنوب إفريقيا، حيث تعرضا للضرب حتى الموت من قبل 3 أشخاص سرقوا بطاقات الائتمان منهم، ثم ألقوا بجثتيهما في النهر لتلتهمها التماسيح.

وتعتقد السلطات أن الأشخاص الثلاثة على صلة بتنظيم "داعش".

وحسب التحقيقات، فإن المتهمين الثلاثة وضعوا جثماني الضحيتين في أكياس وألقوا بهما من فوق جسر في نهر تنتشر فيه التماسيح.

ووجهت محكمة في ديربان بإقليم كوازولو ناتال، تهم السرقة والقتل لكل من سيف الدين أسلم ديل فيكيو (41 سنة)، وزوجته بيبي فاطمة باتيل (30 سنة)، وأحمد موسى أحمد جاكسون (35 سنة).

وكانت السلطات في جنوب إفريقيا قد عثرت على جثتي الضحيتين في نهر توغيلا (Tugela) بعد أيام من الجريمة، وتم التعرف عليها من خلال اختبارات الحمض النووي.

يذكر أن الدكتورة راشيل سوندرز عالمة الأحياء الدقيقة، وزوجها رودني، تزوجا منذ 30 سنة، ويقضيان نصف كل عام في جمع بذور الزنبق النادرة في جبال جنوب إفريقيا النائية لشحنها حول العالم.