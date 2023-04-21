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الصليب الأحمر: تعذر إيصال المساعدات بسبب عدم تقديم طرفي النزاع بالسودان ضمانات أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي -  

 

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها لم تتمكن من إيصال المساعدات للمدنيين في السودان بسبب نقص الضمانات الأمنية بسبب القتال والعنف الذي يهز البلاد.


وأضاف الصليب الأحمر- وفقا لقناة العربية-: "مستعدون لإيصال مزيد من الإمدادات فور توقف القتال بالسودان"، موضحا: "أولويتنا تقديم المساعدة الطبية للمستشفيات بالسودان وإصلاح بنيتها التحتية ".

وناشد الصليب الأحمر، الأطراف السودانية تمكين فرقهم من إيصال المساعدات دون عراقيل.
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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