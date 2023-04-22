وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني الأحداث في السودان

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.
وناقش الجانبان خلال الاتصال مجريات الأحداث في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.
كما استعرض الجانبان العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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