أوكرانيا تكثف قواتها جنوب البلاد

ياسر رشاد - القاهرة -

شنت القوات الأوكرانية في زابوروجيا العديد من الهجمات الجوية عن طريق المسيرات، كما اتهمتها موسكو بحسب فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا، باستخدام أسلحة كيميائية.

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الجبهة الجنوبية والتي تشمل خيرسون وزابوريجيا والأقاليم التي ضمتها موسكو العام الماضي، شهدت زيارة تعد هي الأولى منذ بداية الحرب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعقد اجتماع مع القيادات العسكرية في تلك الجبهة.

استعداداها العسكرية

ووفقا لخراء عسكريين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية، فقد كثفت أوكرانيا من استعداداها العسكرية جنوبًا خلال الأيام الماضية.

تأتي تلك التحركات ضمن محاولة وقف نزيف الخسائر بالجبهة الشرقية، بخلاف عدم السماح للقوات الروسية من تثبيت أقدامها نحو الأقاليم الأربعة التي ضمتهم العام الماضي، ولكن تبقى عقبة استراتيجية أمام أوكرانيا جنوبًا.. فهل ستنجح في عبورها؟.

نهر دنيبرو

في أغسطس الماضي، نجح الجيش الأوكراني في هجومه المضاد نحو خيرسون من ثلاث جبهات شرقية وشمالية وغربية، وكانت صواريخ "هيمارس"، التي يتجاوز مداها 60 كلم، كلمة السر في النصر الذي تم تحقيقه، وإجبار

القوات الروسية على الانسحاب إلى الضفة الغربية من نهر دنيبرو.

وحول تلك الجبهة التي جمدت فيها المعارك فيها الأشهر الماضية، يرى ماتيوشين فيكتور المتخصص في حل النزعات الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، أن العقبة الوحيدة أمام كييف في تلك الجبهة الاستراتيجية هي عبور النهر الذي يقسم المدينة بالكامل.

وأضاف ماتيوشين فيكتور، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن النهر الذي يشق الأراضي الأوكرانية بطول نحو 1100 كيلومترا حيث يصب في البحر الأسود، ويبلغ طوله 2290 كيلومترا، ساهم بشكل كبير في قلب ميزان المعدلة العسكرية لصالح كييف الفترة الأخيرة، ومنع موسكو من فرض سيطرتها والتوغل داخل خيرسون بالكامل ومنها إلى باقي الأقاليم الجنوبية.