الإضرابات تشل حركة القطارات بألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ عمال سكك الحديد إضرابهم في جميع أنحاء ألمانيا؛ مما أدى لتوقف الخدمة في ساعات الصباح، في إطار الاحتجاجات على تدني الأجور وسوء المعيشة، وفق روسيا اليوم.



وبدأ العاملون في السكك الحديدية الإضراب، الذي نظمه اتحاد السكك الحديدية الألماني (إي. في. جي)، في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (01.00 بتوقيت غرينتش) وانتهى الساعة 11 صباحا، لكن من المتوقع أن يؤثر ذلك على خدمة القطارات على مستوى البلاد خلال اليوم بأكمله.

وأفاد اتحاد السكك الحديدية الألماني بأن نحو 22500 موظف في شركة في "دويتشه بان" شاركوا في الإضراب مما أثر سلبا على خدمات الشركة الحكومية وعلى 49 شركة أخرى للسكك الحديدية.

ويسعى الاتحاد، الذي يتفاوض نيابة عن 230 ألف موظف، إلى رفع الأجور 12 بالمئة أو على الأقل إضافة 650 يورو (715 دولارا) للأجر الشهري، وعرضت "دويتشه بان" زيادة خمسة بالمئة ومدفوعات لمرة

واحدة بقيمة 2500 يورو.

وتزامن إضراب عمال السكك الحديدية مع إضراب في 4 مطارات ألمانية هي دوسلدورف، وهامبورغ، وكولونيا بون، وشتوتغارت، ويأتي بعد إلغاء نحو 700 رحلة إقلاع بسبب الإضراب في أول ثلاثة مطارات يوم الخميس.

وتشهد ألمانيا منذ العام الماضي بعضا من أوسع الإضرابات، إذ أدت الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشدة مما دفع النقابات للضغط من أجل زيادة الأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة.

وأدى التضخم الهائل إلى تفاقم مشكلات العاملين في قطاعات منها قطاع الطيران الذي يواجه تحولا عصيبا بعد جائحة كورونا.