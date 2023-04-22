مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال عيدالفطر المبارك

ياسر رشاد - القاهرة - مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر تستمر في العمل كما كانت خلال شهر رمضان، مع استخدامه كوسيلة سهلة ومريحة للتنقل.

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ويأتي مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر على النحو التالي:



أول قطار بالخطوط الثلاثة للمترو الساعة 5.15 صباحا..

أخر قطار بالخط الأول حلوان – المرج الجديدة، الساعة 12.15.

أخر قطار بالخط الثانى للمترو شبرا الخيمة – المنيب الساعة 12.30 .

أخر قطار بالخط الثالث للمترو من محطة عدلى منصور الساعة 12.07 ، ومن محطة

مواعيد ساعات العمل في المترو

الكيت كات الساعة 12.38 .

وعدلت وزارة النقل مواعيد ساعات العمل حرصا على التوافق مع المناسبات المختلفة التي يحتفي بها الشعب المصري ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبرى.