شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب": "المتحدة قدمت موسم درامى مستنير ومتميز خاطب مختلف الشرائح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت فى فهم رمضان فى مصر بكافة تفاصيله، ما جعل الموسم الدرامى متميزا على كافة المستويات، خاصة وأنه حرص على مخاطبة كافة الشرائح، وأحرز نجاحا ملحوظا فى الفكر المقدم بالأعمال التاريخية أو الدينية والمقدمة للأطفال.

وأشار إلى أن الأعمال الدرامية ترجمت القيمة الاجتماعية لشهر رمضان ف المجتمع المصري، والتي تلتقى فيها الأسرة مع بعضها البعض للتجمع حول عمل فنى، مؤكدا أنها بثت روح جديدة للمجال الإعلامى والفنى لتمنح دفعة جديدة للصناعة، كما أنها استثمرت التفاف المشاهد حول الشاشة الصغيرة فى رمضان لتبث رسائل وطنية من خلال أعمالها تغذى روح الانتماء والوطنية وتحديدا من خلال مسلسل الكتيبة 101، والذى جاء تقديمه بالتزامن مع عودة الأمن بشكل كامل فى العريش والشيخ زويد وأيضا "حرب".

ولفت إلى أنها استهدفت أيضا التفاعل مع خطط الوزارات المختلفة والتكامل معها لتلبية مستهدفات التنوير ومحاربة الأفكار البالية، إذ جاءت الأعمال لتتسق مع ما جاء فيها، وتجسيد قضايا تستوجب المعالجة والمواجهة، والتعريف بأهمية محاربتها مثل ختان الإناث والزواج المبكرة ووضع المرأة في الصعيد.

وأوضح أننا أصبحنا أمام دراما هادفة ومتنوعة بأشكال مختلفة، قائلا "كنا نشكو مسبقا من الأعمال المسيئة للمجتمع المصري، فاليوم نرى روحانيات وأعمال تاريخية ودينية وتجسيد لبطولات أبنائنا من رجال الشرطة والجيش، قائلا " نرى اليوم إرضاء لجميع الأذواق واحترام للشهر الفضيل، والحرص على معالجة الفكرة والتوعية في عمل درامي او منتج وثائقي، لنشر الوعي والثقافة والفكر البناء".