انت الان تتابع خبر استراليا.. العثور على حطام سفينة غرقت بالحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مارليس، أنه "تم اكتشاف حطام السفينة "مونتيفيديو مارو" شمال غربي جزيرة "لوزون الفلبينية".

وكانت السفينة التي لا تحمل أي علامات تنقل أسرى حرب وفقدت منذ إغرقها قبالة سواحل الفلبين في يوليو /تموز 1942.



وكان قد تم إغراقها بواسطة غواصة أمريكية دون أن تعلم أنها تنقل أسرى حرب.

ووقع الحادث الذي يعد أسوأ كارثة بحرية في تاريخ أستراليا، بينما كانت السفينة في طريقها من ما يعرف الآن ببابوا غينيا الجديدة إلى هاينان الصينية.

ويأتي الكشف عن مصير السفينة الذي طال انتظاره قبل أحياء ذكرى يوم أنزاك في 25 أبريل/ نيسان، وهو يوم رئيسي في أستراليا ونيوزيلندا لإحياء ذكرى مقتل جنودهما في جميع الحروب العسكرية.

واضاف وزير الدفاع الأسترالي في رسالة عبر الاتصال المرئي: "هذا يضع نهاية لواحد من أكثر الفصول مأساوية في تاريخ أستراليا البحري".

وتم العثور على الحطام على عمق أكثر من 4 آلاف متر ويعتقد أن أكثر من ألف رجل، أسرى حرب ومدنيون من عدة دول، لقوا حتفهم في هذه المأساة.

