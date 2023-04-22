انت الان تتابع خبر الرافدين يصدر بيانا يخص رواتب الموظفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصرف في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أنه "تم تحديد بعض الفروع في بغداد والمحافظات والتي أعلن عنها سابقاً والتي لها ارتباط بعملية صرف الرواتب بالتواجد وفتح أبوابها وذلك لاستكمال توزيع رواتب الموظفين ومستحقات أصحاب المنافذ واستلام ريع المنتجات النفطية".



وكان مصرف الرافدين أعلن، أمس الجمعة، المباشرة بفتح أبوابه لاستكمال توزيع رواتب الموظفين، فيما حدد فروعه المتواجدة طيلة أيام عطلة العيد.

