انت الان تتابع خبر بينهم طفلة.. إصابة 8 اشخاص بإطلاق نار عشوائي في واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إدارة شرطة العاصمة إنه "لم يسقط قتلى في حادثي إطلاق النار، لكنهما قد يكونان مرتبطين لأنهما وقعا في نفس المنطقة من المدينة في فترة زمنية قصيرة".

ولفتت الشرطة إلى، أنها "وبينما كانت تستجيب لحادث إطلاق نار في شارع ليباوم أسفر عن إصابة 7 أشخاص، أفيدت بإطلاق نار آخر بمكان قريب وبفترة زمنية قصيرة، أدى إلى إصابة طفلة 12 عاما بالرصاص بقدميها".



وقال شهود عيان في شارع ليباوم إن سيارة سوداء، "عبر بها مطلقو النار عبر الكتلة السكنية وأطلقوا الرصاصات بشكل عشوائي على الناس".

وأكدت الشرطة، التي لم تتحدث على الفور عن الدافع المحتمل لإطلاق النار، أن "معظم المصابين انتقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بأنفسهم".

و لفتت إلى أنه "كان هناك بعض الفوضى، بسبب عدد الضحايا وأقاربهم".

