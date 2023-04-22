شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية باستكمال مشروع كتابة اللغات الأفريقية الكبرى بالحرف العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالعمل علي استكمال مشروع كتابة اللغات الأفريقية الكبري بالحرف العربي، والذي سبق وأن تبنته منظمة اليونسكو مع بعض الجهات، وإتاحة مزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب الافريقي من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

جاء هذه التوصية بعد مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس حازم عمر، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، بشأن تعزيز الدور المصري في تطوير الثقافة الأفريقية.

وذلك وسط حضور السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفير أحمد مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، والسفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البحث العلمي والتكنولوجيا والاتصال بالجامعات ومراكز الأبحاث، والسفير عمرو عبد الوارث، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وأشادت الحكومة بالمقترح، وأوصت اللجنة بإبرام المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والدول الأفريقية لتبادل الخبرات والطلاب والاستفادة من الإمكانيات البحثية والعلمية في ربوع القارة.