انت الان تتابع خبر الخارجية السعودية تعلن الترتيب لأجلاء رعاياها من السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة "واس" إن "هذه الإجراءات تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان".وكانت الأوضاع قد تأزمت في السودان منذ أواخر شهر رمضان، وتعرضت إحدى طائرات الخطوط السعودية من طراز إيرباص لحادث في مطار الخرطوم الدولي. وقد تم تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية السعودية من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

يأتي هذا بينما تشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد.

وكانت السعودية قد دعت جميع الأطراف في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس وتوحيد الصف، بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق، ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان.