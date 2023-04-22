الارشيف / اخبار العالم

السعودية تبدأ الترتيب لإجلاء رعاياها وبعض رعايا دول أخرى من السودان

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت وزارة الخارجية اليوم (السبت)، أن المملكة بدأت «ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة».

وأضافت الوزارة أن هذا يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ما لا يقل عن 413 شخصاً قُتلوا وأصيب 3551 آخرون في الصراع الذي اندلعت شرارته قبل أسبوع بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني.


كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تبدأ الترتيب لإجلاء رعاياها وبعض رعايا دول أخرى من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا