وفاة وإصابة 12 شخصًا في حريق مطعم بمدريد

ياسر رشاد - القاهرة - لقى شخصان حتفهما وأُصيب 10 آخرين إزاء اندلاع حريق في مطعم بالعاصمة مدريد، حسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ في إسبانيا، اليوم السبت.

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واندلع الحريق في وقت متأخر الليلة الماضية بمطعم إيطالي في حي سالامانكا بوسط المدينة.

وقال شاهد لصحيفة الباييس إن الحادث وقع عندما استخدم نادل مادة كحولية ومصدرًا للنيران لإضافة لمسة على

طبق قبل تقديمه فامتدت ألسنة اللهب إلى الجدران والسقف.

وذكرت أجهزة الطوارئ أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من مخرج الطوارئ الرئيسي.

وتتحرى الشرطة الإسبانية سبب الحريق.

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