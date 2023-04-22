شكرا لقرائتكم خبر عن "جت سليمة" يتناول جريمة الاتجار بالأطفال.. اقرأ العقوبة المنصوصة بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول مسلسل "جت سليمة" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جريمة الإتجار بالبشر وعلى رأسهم الأطفال، خلال حلقاته الـ15، مؤكدا أهمية الحفاظ على سلامة الأطفال من كافة صور الاستغلال التى تهدف لتحقيق منفعة مادية.

وعمل المسلسل على تضمين محتوى هادف بطريقة كوميدية، وقد أشادنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمسلسل "جت سليمة" قائلة: "حدوتة حلوة، تحية لكل فريق العمل جت سليمة.. شكرا دنيا سمير غانم على تقديم محتوى يتضمن رسائل ومبادئ وقيم وبخفة دم والأداء الرائع يصل للقلوب.. تحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وتناول القانون رقم 64لسنة 2010، لمكافحة الاتجار بالبشر، العديد من القضايا المتعلقة بتلك الجريمة، من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال من كافة صور الاستغلال التى تهدف لتحقيق منفعة مادية، نتيجة استخدام شخص ما فى أعمال مخالفة للقانون، من أجل الحصول على أرباح مالية، ومن ضمن تلك الثغرات التى تتطرق اليها القانون رضاء المجنى عليه بارتكاب تلك الممارسات.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة السادسة لتقضي بأن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ - إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ - إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ - إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

ويُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر - حسب القانون سالف الذكر، كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.