شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حميدتي يؤكد الالتزام بالهدنة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع في السودان، أنه عقد مباحثات هاتفية مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التطورات الراهنة في السودان.

وناقش "حميدتي"، الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع، وكيفية استثمار الهدنة المعلنة في فتح الممرات الانسانية، لتسهيل حركة المواطنين وتمكين جميع الدول من اجلاء رعاياها إلى أماكن آمنة.

وأعلن "حميدتي" ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة، متابعًا: "نؤكد احترامنا للقانون الدولي الإنساني وبكافة حقوق المدنيين".

وأعلن الجيش السوداني، منذ قليل، موافقة قائده عبد الفتاح البرهان على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد، جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيان للجيش السوداني: "ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات القادمة"، متابعًا: "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، ستقوم بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم"، لافتا إلى أنه "يتوقع الشروع في ذلك فورا".

وأضاف البيان: "جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة السعودية، وسيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب".