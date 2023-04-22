شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يرحب بوقف إطلاق النار في السودان خلال أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك، مثمنا كافة الجهود العربية والدولية التي بذلت في هذا الشأن وذلك لوقف نزيف الدماء من أبناء الشعب السوداني.

ودعا رئيس البرلمان العربي الأطراف السودانية كافة إلى الإلتزام بالهدنة والبناء عليها من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة ووقف دائم لإطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني.



وأكد العسومي دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تبذل لحلحلة الأزمة بين الأطراف السودانية، وتضامنه الكامل مع الشعب السوداني، وتطلعاته في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.