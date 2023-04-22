هل ينشط جفاف الأرض الموحلة العمليات القتالية في أوكرانيا

فيما أعلنت أمريكا، أمس، أنها ستبدأ تدريب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام دبابات أبرامز وصيانتها في الأسابيع المقبلة، في مواصلة لتسريع جهود لإيصالها إلى ساحة المعركة بين أوكرانيا وروسيا في أسرع وقت ممكن، يبدو أن جفاف الأراضي الموحلة في أوكرانيا مع مغادرة البلاء لفصل الشتاء ودخولها في الربيع قد يعيد تنشيط العمليات القتالية التي تباطأت بفعل الأرض الموحلة بحسب تقييم يومي للحرب أجرته وزارة الدفاع البريطانية، وأعلنته أمس.

جمود على الأرض

ساد جمود إلى حد كبير في العمليات القتالية بين القوات الروسية والأوكرانية وبقي صراعهما محدودا على الظفر بأجزاء صغيرة من الأرض خلال الشتاء، حيث سعت روسيا لتطويق مدينة باخموت في منطقة دونيتسك الشرقية، لكنها واجهت دفاعا أوكرانيا صلبا.

ومع حلول الربيع يتوقع أن يشن الجانبان مزيدا من الهجمات المكثفة، خصوصا أن أمريكا أعلنت أنها ستبدأ تدريب القوات الأوكرانية على دبابات أبرامز، وذلك بالتزامن مع اجتماع لقادة دفاع من مختلف أنحاء أوروبا والعالم في قاعدة رامشتاين الجوية لتنسيق جهود تسليم الأسلحة والمعدات الأخرى إلى أوكرانيا.

31 دبابة

تصل 31 دبابة أبرامز أمريكية إلى منطقة تدريب جرافنوهر بألمانيا نهاية الشهر المقبل، ويبدأ التدريب عليها في يونيو لنحو 10 أسابيع، لكنه دبابات التدريب لن تقاتل ضد روسيا بل يتم تجديد 31 دبابة قتال من طراز إم 1 إيه 1 في أمريكا وستذهب إلى الخطوط الأمامية للحرب عندما تكون جاهزة.

وسيتم تدريب 250 جنديًا أوكرانيًا على الدبابات الجديدة، مع تدريب إضافي للإصلاح والصيانة وكيفية القتال والمناورة.

تعقيد وصيانة

بقيت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مترددة لفترة في تقديم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا لأنها بحسب تلك الإدارة معقدة للغاية ويصعب صيانتها وإصلاحها، لكنها أعلنت في يناير الماضي أنها ستقدمها، ما فتح الباب أمام ألمانيا للإعلان عن أنها سترسل دباباتها من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا كما سمح لبولندا وحلفاء آخرين بفعل الأمر نفسه.

منطقة حرب

تواجه عملية وضع دبابات الأبرامز قيد الخدمة في أوكرانيا بعض الصعوبات، فهذه الدبابات التي يبلغ وزنها 70 طنا تحتاج إلى ضمان وجود سلسلة إمداد مناسبة لجميع الأجزاء اللازمة للحفاظ على عملها.